AB liderleri yarın Türkiye'ye geliyor

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yarın Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

AFP'de yer alan haberde, iki AB yetkilisinin ziyaretle birlikte Ankara'yla "ekonomik ve diplomatik kazanımlar elde etmeyi umduğu" ifade edilirken, görüşmede Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye'ye daha fazla mali destek sağlama konusunun ele alınacağı belirtildi. Öte yandan, ziyaretin gidişatının Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'e ilişkin tutumuna bağlı olacağı söyleniyor.

AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi, "Bu, bir müzakere görüşmesi olmayacak, ziyaretle birlikte ileriye dönük genel bir çerçeve oluşturulacak" dedi.

Yetkili, "Erdoğan, işbirliğine yatkın bir görüntü sergilemezse, her şey tıkanır" diye konuştu.

25 Mart tarihinde yapılan Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından yayınlanan bildiride, Türkiye'ye ticari ilişkileri derinleştirme mesajı verilirken, Doğa Akdeniz'e ilişkin yaptırım uyarısı yapılmıştı.