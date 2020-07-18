AB liderleri kurtarma programı ve bütçeyi müzakere ediyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni koronavirüsün ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan kurtarma programını ve gelecekteki bütçeyi müzakere etmek için toplantılarını sürdürüyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen zirvenin ikinci gün oturumları başladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katıldı.

Liderleri, koronavirüs krizinin başlangıcından bu yana ilk defa fiziksel olarak bir araya getiren zirvede, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan toplam 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma programı ile yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek 'Çok Yıllı Mali Çerçeve' taslağı ele alınacak.

Liderler, kurtarma programının boyutunu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarını ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları tartışacak.

Kurtarma programıyla, AB'nin 2021-2027 dönemi bütçesini de görüşecek liderler, bütçenin boyutunu, harcama alanlarını ve üye ülkelerin gelecekteki bütçeye ne oranda katkı sağlayacaklarını müzakere edecek.

Üye ülkelerin oy birliğiyle belirlenecek kurtarma paketi ve gelecekteki bütçe konusunda anlaşma sağlanması için AB ülkeleri arasında zorlu müzakereler gerçekleşmesi bekleniyor.

Tartışmalar

AB ülkeleri içinde Danimarka, Hollanda, İsveç ve Avusturya, özellikle kurtarma programındaki hibeleri soğuk karşılıyor.

Bu ülkeler, ihtiyaç duyan AB ülkelerine 'koşullu' biçimde kredi verilmesini ve bunların ileride geri ödenmesini istiyor. Söz konusu ülkeler, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması da talep ediyor.

Macaristan ve Polonya, AB fonlarının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına soğuk bakıyor. Böyle bir durumda bütçe ve kurtarma programını veto edeceklerini ifade ediyorlar.

AB bütçesi ve kurtarma programına ilişkin karar, üye ülkelerin AB Konseyindeki oy birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayıyla alınıyor.