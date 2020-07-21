AB liderleri koronavirüs ekonomik kurtarma paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, koronavirüsün (Covid-19) ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programı ve gelecekteki bütçe konusunda cuma gününden bu yana devam eden müzakerelerde salgının sonuçlarıyla mücadele için 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardı.

AB Konseyi Başkanı Michel'in başkanlık ettiği zirveye, üye 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen katıldı.

Ekonomik kurtarma programı ile AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" taslağı müzakere edildi. Kurtarma programının boyutu, içerisindeki hibe ve kredilerin miktarı ve bunlar için uygulanacak denetim mekanizmasıyla koşulları ele alındı.