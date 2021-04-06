AB liderleri Erdoğan'la görüştü: Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemli

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
İkili, görüşmenin ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.
Michel'in açıklamalarının bir bölümü şöyle:
- Erdoğan'la AB-Türkiye ilişkilerinin geleceği hakkında samimi bir görüşme yaptık.
- AB, (Türkiye ile) ekonomik iş birliği, göç ve halklar arasında bağlantıyı artırmak için somut gündem sunmaya hazır
Michel'in ardından söz alan Von der Leyen şunları söyledi:
- Türkiye'nin sığınmacı anlaşmasına uyması büyük bir iyi niyet gösterisi olacaktır. Türkiye'ye sığınmacılar için fon akışının devam etmesine bağlıyız. Komisyon Türkiye'deki sığınmacılara desteği yansıtan önerileri kısa süre içinde sunacak.
- Temel haklar ve hukukun üstünlüğü AB için elzemdir.
- İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmeden son derece endişeliyiz.
- (HDP'nin kapatılması talebi, hapisteki Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın durumu hatırlatılarak 'Doğu Akdeniz insan haklarından daha mı önemli' sorusu üzerine) İnsan hakları müzakere edilebilir değildir. AİHM kararları Kavala ve Demirtaş'la ilgili nettir. Türkiye'nin AİHM kararlarına uyması önemlidir.