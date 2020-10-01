AB liderleri bugün Türkiye gündemiyle toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, Doğu Akdeniz'de Türkiye-Yunanistan geriliminin yanı sıra Belarus ve Çin ile ilişkilerin ele alınacağı iki günlük zirve için bugün Brüksel’de toplanıyor.

Rus muhalif Aleksey Navalniy'in zehirlenmesi ve Dağlık Karabağ’daki son gelişmeler de AB liderlerinin ele alacağı konular arasında yer alıyor.

AB liderleri, 19 Ağustos'ta video konferans yöntemiyle yaptıkları toplantıda Yunanistan ve Kıbrıs yönetimi ile dayanışma içinde olduklarını belirtirken, Türkiye’ye yönelik bir yaptırım kararı almamayı tercih etmişti.