AB liderleri anlaşamadı, zirve bir gün uzatıldı

Sputnik’in haberine göre, Avrupa Birliği üyesi 27 ülke liderinin, Covid-19 pandemisinin ekonomik sonuçlarıyla mücadele etmek için hazırlanan kurtarma programını ve yeni bütçeyi ele aldıkları zirvede Cumartesi günü uzlaşma sağlanamazken, zirve bir gün daha uzatıldı.

AB Konseyi Başkanı Sözcüsü Barend Leyts, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 17-18 Temmuz’da Brüksel’de bir araya gelen AB liderlerinin müzakerelerde anlaşma sağlayamamaları üzerine AB Liderler Zirvesi’nin uzatıldığını açıkladı.

Liderlerin bugün yeniden toplanmaları bekleniyor.

Hibe mi, kredi mi?

AB Konseyi Başkanı Charles Michel’in başkanlığında toplanan zirvede, salgının ekonomik etkileriyle mücadele için hazırlanan 750 milyar avroluk ekonomik kurtarma paketi ile ABD’nin 2021-2027 yıllarını kapsayan yaklaşık 1 trilyon avroluk bütçesini belirleyecek ‘‘Çok Yıllık Mali Çerçeve’’ taslağı ele alınıyor.

Başta Hollanda, Danimarka ve İsveç ve Avusturya olmak üzere Kuzey ülkeleri, kurtarma programında hibe yerine, ileride ödenmesi gereken koşullu kredilerin yer almasını savunurken, hibe verilmesi durumunda sıkı bir denetim mekanizması kurulmasını istiyor. Polonya ve Macaristan ise AB fonlarının kullanılmasının hukukun üstünlüğü şartına bağlanmasına itiraz ederek, söz konusu şartın konması halinde kurtarma programını veto etmeyi planlıyor.

Bütçe ve kurtarma planına ilişkin kararın alınabilmesi için AB Konseyi’ndeki üye ülkelerin oy birliği ve Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyor.