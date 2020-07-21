AB liderleri 5 günün ardından anlaşmaya vardı

Hibe yerine kredilere ağırlık verilmesini savunan Kuzey ülkeleri ile yardımların hukuk devleti ilkesine bağlanmasına karşı çıkan Polonya ve Macaristan'ın ayak diremesi nedeniyle beş gündür sonuç alınamayan AB liderleri zirvesi uzlaşma ile sona erdi.

Zirveye başkanlık yapan Charles Michel, Twitter üzerinden liderlerin GMT standart saati ile 03.15’de anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Michel sabah saatlerinde düzenlediği basın toplantısında ‘‘Bu anlaşma Avrupa’nın bir eylem gücü olduğu konusunda güçlü bir işaret veriyor’’ diyerek, anlaşmanın Avrupa’nın yolculuğunda bir dönüm noktası olacağına inandığını dile getirdi.

Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ‘‘gerçekten tarihsel’’ diye nitelediği kurtarma planı ile bütçenin, koronavirüs pandemisinin yarattığı güçlüklerin üstesinden gelebileceğine ikna olduğunu söyledi. Macron, ‘‘Bu sonuçları gerçekten tarihsel olan bir zirveydi. İlk kez kolektif olarak borç alma yeteneğimizi, kolektif bir kurtarma planını devreye soktuk. Bu kurtarma planı ile önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa bütçesini yaklaşık iki katına çıkaracağız’’ diye konuştu.

Üzerinde anlaşma sağlanan kurtarma planına göre, 750 milyar avroluk fonun, 390 milyarı geri ödemesiz hibelerden, geri kalanı ise kredilerden oluşacak. Zirveye sunulan ilk taslakta hibelerin 500 milyar avro olarak öngörüldüğü düşünüldüğünde Kuzey ülkelerinin hibelerin azaltılması talebinin kısmen karşılandığı görülüyor.