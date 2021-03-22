AB koridorlarında dolaşan 16 sayfalık rapor: AB Türkiye'ye yaptırımlara hazır

Avrupa Birliği'nin (AB), AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Akdeniz'de sondaj çalışmalarına yeniden başlaması durumunda, Türkiye'ye dönük yaptırımları yürürlüğe koymaya hazır olduğu belirtildi.

Euobserver'da yer alan Andrew Rettman imzalı yazıda, cumartesi AB dışişleri servisinde dolaşımda olan 16 sayfalık bir strateji belgesine ulaşıldığı kaydedildi.

Söz konusu belgeye göre, Türkiye'ye en ağır yaptırım seçenekleri turizm sektörüne dönük olacak. Belgede, turizm sektörüne yönelik tedariğin yasaklanması, üye ülkelerden Türkiye'ye ilişkin olumsuz seyahat tavsiyesi gibi seçeneklerin yer aldığı bildirildi.

Belgede, aynı zamanda Türkiye'nin enerji sektörü ve ilgili sektörlere dönük, belli ürün ve teknolojilere ticaret yasağı gibi yaptırım seçeneğinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Yaptırımların ilk adımı olarak, sondaj çalışmalarıyla ilişkili Türk patron ve yetkililere dönük listenin genişletileceği aktarıldı. Bir sonraki adım olarak da, yasal oluşumlara ve AB-Türkiye ekonomik işbirliğine dönük yaptırımların yürürlüğe girmesi düşünülüyor. Bu kapsamda Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlardan kredi alma seçenekleri kısıtlanacak.

'Sığınmacılar için daha fazla para teklif edilecek'

Öte yandan, Avrupa Komisyonu'nun göçmen ve sığınmacıların AB sınırlarına girmemesi için Türkiye'ye daha fazla ödeme teklif edeceği belirtildi.

Akdeniz'de sondaj çalışmasının yapılmaması durumundaysa AB'nin Türkiye'yle "modernizasyon ve ilişkileri genişletme" görüşmelerine yeniden başlayacağı ifade edildi.