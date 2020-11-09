AB Konseyi Başkanı: İmamları eğitecek bir enstitü kurmalıyız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, “Nefret ideolojisiyle mücadele etmek için Avrupa’da imamları eğitecek bir Avrupa enstitüsünü mümkün olan en kısa sürede kurmamız gerekiyor” dedi.

Michel, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Terörizmi öven online mesajlar hızlıca silinmeli. Teröristler ve onları internette övenler cezasız kalmamalı” diye belirtti.

AB Konseyi Başkanı Michel yarın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un düzenlediği “Avrupa’nın Terörizme Yanıtı” başlıklı video konferansa katılacak.

AB üyesi ülkelerin içişleri bakanlarının Cuma günü yapacakları olağan toplantıda da geçtiğimiz günlerde Fransa’nın Nice kenti ile Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen saldırıların ele alınması bekleniyor.