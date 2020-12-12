'AB insanlara hangi ülkede sömürüleceklerini seçme hakkı tanıdı'

soL TV'de her cuma saat 21.00'de yayınlanan "Dayanışma Meclisi Tartışıyor"da bu hafta, AB zirvesinin ardından AB-Türkiye ilişkileri konuşuldu.

Gazeteci Musa Özuğurlu'nun moderatörlüğündeki programın konukları emekli diplomat Engin Solakoğlu, akademisyen Burçak Özoğlu ve Ekin Oyan Altuntaş oldu.

'AB insanlara hangi ülkede sömürüleceklerini seçme hakkı verdi'

Programda ilk sözü alan ve Brüksel'de görev yaptığı dönemdeki AB-Türkiye ilişkilerini değinen Solakoğlu, "Ne oldu da şimdi AB ilişkileri yeniden gündeme geldi? Türkiye Doğu Akdeniz'de tepinmek suretiyle ilgi çekerek bunu yaptı. Tabi negatif bir ilgi oldu bu sefer" dedi.

Solakoğlu, "AB insanlara sadece serbest dolaşım hakkı vermiştir. Burada insanlara tanınan tek şey hangi ülkede sömürüleceklerini seçme hakkıdır. Bizim yapmamız gereken sömürüsüz bir yaşam kurmak olmalıdır" ifadesini kullandı.

'Türkiye-AB ilişkileri ekonomik anlamda kesinlikle kopmaz'

Doç. Dr. Ekin Oyan Altuntaş ise yaptığı konuşmada, "AB demokrasi ve insan haklarını korumak amacıyla kurulmuş bir örgüt değil. AB İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurumlaşan bir sermaye örgütüdür, kapitalist üretimin bütün çelişkileriyle hareket eder" dedi.

AB'nin kendi içinde hiyerarşik ve bağımlılık yaratan bir örgüt olduğuna işaret eden Altuntaş, "Borçlanmalar ile Almanya gibi ülkelere kaynak aktarılmaktadır. Önce yatırım yapılır sonra artı değer sömürüsü ile fazlasıyla geri alınır" diye konuştu.

Altuntaş, Türkiye-AB ilişkilerinin ekonomik anlamda kesinlikle kopmayacağına da dikkat çekti.

'AB, Türkiye'de cumhuriyetin çözülüşünün yanında yer aldı'

soL yazarı ve akademisyen Burçak Özoğlu konuşmasında AB sürecinin Türkiye'de emekçiler için ne anlama geldiğine işaret ederken, "AKP, AB sürecinde toplumun bütün yönetim modellerinde özele odaklanmayı başa yazdı. Türkiye özel sektör odağında yeniden şekillenecektir demiş oldu" ifadesini kullandı.

Özoğlu, "AB Türkiye'de cumhuriyetin çözülüşünün yanında ve tarafı olarak yer aldı" diye konuştu.

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