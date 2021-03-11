AB ilaç kurumundan tek dozluk koronavirüs aşısına yeşil ışık

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'ın tek dozluk koronavirüs aşısının AB'de 18 yaş ve üzeri nüfusta kullanımı konusunda tavsiye kararı verdi.
Kararın kısa süre içinde AB Komisyonu tarafından kabul edilerek aşının AB'de kullanım ruhsatı alması bekleniyor.
Bu, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford and Moderna aşılarının ardından AB Komisyonu tarafından onaylanan 4. aşı olacak.
EMA halihazırda Rusya'da geliştirilen Sputnik V aşısının etkililik ve güvenliğini değerlendirme sürecinde.