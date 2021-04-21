AB iklim yasasında uzlaştı: Hedef 2050

Avrupa Birliği (AB), üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri arasında dün akşam 14 saat süren toplantının ardından iklim yasası konusunda uzlaşmaya vardı.

Buna göre AB'nin 2050'ye dek tüm üye ülkelerde iklime zararsız olma hedefi yasal bağlayıcılığa sahip olacak.

Ayrıca AB genelinde sera gazı emisyonlarının 2030 yılına dek 1990'daki seviyesinin yüzde 55 aşağısına çekilmesi hedefinde uzlaşıldı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün yaptığı açıklamada "İklime zararsız ilk kıta olma konusundaki politik taahhüdümüz şimdi aynı zamanda yasal taahhüt haline geldi" dedi.

Avrupa Parlamentosu'nda Yeşiller ise sera gazı emisyonlarının yüzde 55 oranında düşürülmesi hedefinde çok sayıda hesap oyunu yapıldığını ve gerçekte bu oranın yüzde 52,8 olacağını belirterek kararı eleştirdi.

AP Yeşiller milletvekili Michael Bloss AB'nin, ABD'nin evsahipliğinde bugün başlayacak olan İklim Zirvesi'nde "Biden ile fotoğraf vermek uğruna zayıf bir yasa için acele ettiğini" savundu.

AB'nin üzerinde uzlaştığı iklim yasasının resmen yürürlüğe girmesi için üye devletler ve Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor.