AB: Erdoğan'ın Macron'la ilgili açıklaması kabul edilemez

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Pazar günü yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanının Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ilgili açıklamaları kabul edilemez. Türkiye'yi bu tehlikeli çatışma sarmalını durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Borrel, "Avrupa Konseyi'nin kararları, ilişkimizi yeniden başlatmak için reel bir teklif içeriyor, ancak bu olumlu gündemde Türk yetkililerin siyasi irade göstermesine ihtiyaç var. Aksi takdirde Türkiye daha da izole olacak" dedi.

Les conclusions du Conseil européen contiennent une offre réelle pour relancer notre relation, mais il faut une volonté politique des autorités turques sur cet agenda positif. Dans le cas contraire, la Turquie sera encore plus isolée. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 25, 2020

Macron, bir öğretmenin korkunç bir biçimde öldürülmesinin ardından Fransız hükümetinin "İslamcı tehdide karşı güçlü kalacağına" dair söz vermiş, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Macron'un "zihinsel tedaviye ihtiyacı" olduğunu kaydetmişti.

Erdoğan, Macron'un Müslümanlara yönelik politikaları hakkında yorum yaparak onun “akli kontrol” yaptırması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta, tarih öğretmeni Samuel Paty, Paris'in dış mahallelerinde, düşünce özgürlüğüyle ilgili dersi sırasında öğrencilerine Charlie Hebdo'nun İslam peygamberi Muhammed karikatürlerini gösterdikten sonra 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir genç tarafından başı kesilerek öldürüldü.

Macron'un "terörist saldırı" olarak adlandırdığı cinayetin ardından, Fransız hükümeti, okullarda ve derneklerde yabancı fonların kontrol altına alınmasını kapsayan bir dizi adımı duyurdu.

Ayrı bir gelişmede, bir suçun etnik veya dini saiklerle gerekçelendirilmesini anayasal gerekçelerle yasaklamayı amaçlayan kanun tasarısı Fransız Senatosundan geçti. Tasarı hakkında yorum yapan Erdoğan, "Macron’un başını çektiği bu tür girişimlerin esas gayesi, İslam ile ve Müslümanlar ile hesaplaşmaktır" dedi. Cumartesi günü, Erdoğan'ın Macron hakkındaki sözlerinin ardından Paris, Ankara Büyükelçisini geri çağırdı.