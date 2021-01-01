AB dönem başkanlığı Almanya’dan Portekiz'e geçti

Portekiz Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını bugün itibariyle Almanya’dan devraldı.

Portekiz’in 6 ay sürecek dönem başkanlığı sırasında Covid-19 pandemisi ve Brexit’in AB’nin ana gündemi olması bekleniyor.

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva yaptığı açıklamada, Portekiz ile İngiltere arasında diplomatik ilişkilerin 14. yüzyılda başladığına işaret ederek ülkesinin İngiltere ile AB arasında yapılan ticaret anlaşmasına ilişkin süreçte “dürüst bir arabulucu” olabileceğini söyledi.

Portekiz’in dönem başkanlığında önceliklerinin koronavirüs aşılanması konusunda AB’nin stratejisinin geliştirilmesi olduğunu belirten Silva, AB’nin 750 milyar dolarlık kurtarma paketine ilişkin olarak da Financial Times’a yaptığı açıklamada “Geçen altı aylık sürecin AB’de büyük stratejik kararların alındığı bir süreç olduğuna inanıyoruz. Bizim sorumluluğumuz bu kararları uygulayıp sonuçlarını üretmek” dedi.

AB’nin 2021-2028 bütçesi ve koronavirüs kurtarma planı konusunda üye ülkeler tarafından anlaşmaya varılmıştı ancak bu konudaki teknik süreç Portekiz’in dönem başkanlığı sırasında tamamlanacak. Silva ertelenen AB-Afrika zirvesinin de öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri ve AB’nin olası yaptırımları da bu dönemde AB’nin gündeminde olacak.

AB dönem başkanlığı 1 Temmuz’da Slovenya’ya geçecek.