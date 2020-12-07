AB dışişleri bakanları toplandı: Gündemde Türkiye ile ilişkiler de var

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi öncesi Türkiye ile ilişkilerin de içinde bulunduğu gündemlerle bir araya geldi.

Brüksel'deki toplantıda resmi gündem maddelerini Gürcistan'da seçimlerden sonraki durum, Venezuela'da yasama meclisi seçimi, ABD'deki başkanlık seçimi sonrasında AB-ABD ilişkilerinin nasıl şekilleneceğine ilişkin görüş alışverişi, AB'nin insan haklarına bağlı yaptırım mekanizması, Hong Kong'da yeni güvenlik yasasının getirdiği sonuçlar, AB'nin stratejik özerkliği ve Türkiye ile ilgili gelişmeler oluşturuyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, toplantıya girişinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın Türkiye ile AB arasında diyaloğun geliştirilmesine çaba sarf ettiğini belirterek, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki doğrudan görüşmelerin olmadığını söyledi.

Maas, Türkiye'nin provokasyon içeren tutumda bulunduğunu savunarak, "Bunların ne gibi sonuçları olacağına bakacağız." dedi.