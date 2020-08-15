AB Dışişleri Bakanları Konseyi: Türkiye ile ilişkilerin kötüleşmesinin geniş kapsamlı sonuçları olur

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının dün düzenledikleri video konferansta Türkiye ile ilişkilerde meydana gelecek ciddi kötüleşmenin tüm AB için geniş kapsamlı stratejik sonuçları olacağı kaydedildi.

Toplantının ardından yayınlanan basın açıklamasında, "Bakanlar, son günlerde bölgedeki güvenlik durumunda ciddi bozulma sonrasında Doğu Akdeniz'deki durumu tartıştı. Bakanlar, AB'nin Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma halinde olduklarını yineledi, AB üye devletlerinin egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini hatırlattı. Bakanlar, Türkiye ile ilişkilerdeki ciddi bozulmanın tüm AB için geniş kapsamlı stratejik sonuçları olduğunu vurguladı" ifadelerine yer verildi.

‘Türkiye’nin bu yakınlardaki deniz seferberliğinin herhangi bir çözüm arayışına katkısı olmadığı’ belirtilen açıklamada, şumlar kaydedildi:

"Aksine, bu daha da büyük bir düşmanlığa ve güvensizliğe yol açacak. Bu, tehlikeli kazaların meydana gelme riskini arttırıyor.”