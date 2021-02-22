AB Dışişleri bakanları bugün Rusya'ya yaptırımları görüşecek

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bugün düzenlenecek toplantıda, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kapsamının genişletilmesini görüşecek.

Putin muhalifi Aleksey Navalni'ye verilen hapis cezasının temyiz mahkemesi tarafından da onaylanmasının ardından gündeme gelen yeni yaptırımlar konusunda Welt am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schellenberg, "Pazartesi günü dışişleri bakanları konseyinde Navalni konusu ile ilgili uygun cevabı vermeyi tartışacağız" dedi. DW Türkçe'nin aktardığı açıklamada "İnsan hakları ihlallerine karşı kişilere özel yaptırım uygulamasının bu bağlamda değerlendirilebilir. Ben kendi adıma bu konuda büyük çoğunluğun destek olmasını bekliyorum" ifadesi yer alıyor.

Diğer taraftan son zamanlarda karşılıklı sert açıklamalara yapılsa da AB'nin Rusya'yla köprüleri atma anlamına gelecek bir hamle yapması beklenmiyor. Ayrıntılı bir analiz için aşağıdaki "ABD 'geriyor' ama Avrupa Rusya'dan kolayca vazgeçemez" başlıklı haberi okuyabilirsiniz.