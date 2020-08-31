AB diplomatı: Türkiye için elimizde 'sopa ve havuç' var

Avrupa Birliği’nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de tek taraflı adım atmaktan kaçınmaya ve diyaloğa çağırdı.

Reuters’ın haberine göre Avrupa Komisyonu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, diyaloğun sonuç vermemesi durumunda ise AB’nin halihazırda yaptırımları uygulamak için harekete geçmiş olduğu belirtildi.

AB Dışişleri Bakanları geçen hafta Yunanistan ve Kıbrıs ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz gerilimini görüşmek üzere toplanmıştı.

Reuters, adını açıklamadığı bir AB diplomatının Cuma günü Türkiye’ye karşı “havuç ve sopa”nın devrede olduğunu söylediğini duyurdu. Buna göre sözkonusu diplomat “Sopaların (yaptırımlar) yanısıra Ankara’yı ciddi anlamda diyaloğa dahil etmek için havuçlar da olacaktır. Bu havuçlar yeni bir gümrük birliği hakkında ilerleme ve mülteci programı için daha fazla para olabilir” dedi.