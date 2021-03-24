AB, Covid-19 aşısı ihracatı kurallarını sıkılaştırıyor

Avrupa Birliği, koronavirüs aşılarının ihracat kurallarını sıkılaştırmaya hazırlanıyor.

Avrupa Komisyonu’nun Covid-19 aşılarının ihracatına yönelik daha sıkı kontroller getiren teklifi yarın AB liderlerine sunulacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı yazılı açıklamada, "AB vatandaşları için aşının zamanında ve yeterli teminini sağlamalıyız. AB diğer ülkelere aşı ihraç eden tek ve en büyük OECD üyesi ama bu yol iki taraflı olmalı" dedi.

Teklife göre ihracatın yapılacağı ülkedeki aşılama oranlarına bakılacak. Bu da AB’den daha yüksek aşılama oranına sahip İngiltere ve ABD’ye aşı ihracatına daha sıkı denetim getirilmesi anlamına gelecek.

İngiltere ile AB arasında aşı konusundaki kavga sürerken AB, İngiltere-İsveç firması AstraZeneca’nın birliğe aşı tedarikiyle ilgili sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis alınacak tedbirlerin "ihracat yasağı" anlamına gelmediğini, AB’nin aşı ihracatına devam edeceğini söyledi. Dombrovskis “AB’nin bu büyük çaptaki ihracatı nedeniyle kendi aşılama kampanyasında geride kalmamasını temin edecek bazı ek kriterler getiriyoruz” dedi.