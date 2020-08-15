AB Belarus'a yaptırımların niteliğini açıkladı, Minsk diyalog çağrısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmesi sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Jacek Czaputowicz, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının dün Belarus'a yaptırım uygulama kararı aldığını ve yaptırım listesi hazırlamaya başladığını anımsattı.

Sputnik'in haberine göre, Czaputowicz, "Yaptırımların sıradan insanlara darbe vurmaması için ne yapabileceğimizi ele aldık. Sıradan insanlara zarar vermekten kaçınmayı kararlaştırdık. Yaptırımlar, sadece yönetici pozisyonundaki kişilere uygulanacak" dedi.

'Her koşulda diyalog kurma niyetindeyiz'

AB'nin yaptırım kararını Sputnik'e değerlendiren Belarus Dışişleri Bakanı Anatoliy Glaz, Minsk'in her koşulda AB'yle diyalog kurma niyetinde olduğunu belirterek yaptırımları 'politikanın sonu' olarak niteledi.

Glaz, "Yaptırımlar, politikanın sonunun geldiğini ifade ediyor. Bu nedenle şu anda temel konu, AB'nin Belarus'a yönelik bir politikası olup olmadığıdır. Bizim bir politikamız var. Belarus dış politikasında AB, öncelikli alanlardan biri olarak yer alıyor" dedi.

Glaz, "Her koşulda ve halükarda biz iletişim devam etmesinden ve zor da olsa diyaloğun sürmesinden yanayız" diye ekledi.

Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcak, dün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, AB'nin yaptırım uygulayacağı kişilerin listesi üzerinde çalışmaya başladığını açıklamıştı.

Korcak, yaptırımların barışçıl göstericilere yönelik şiddetten ve seçimlerde yapılan hilelerden sorumlu olanlara karşı uygulanacağını belirtmişti.