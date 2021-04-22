'AB AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor'

Avrupa Birliği'nin (AB), AstraZeneca'nın koronavirüs aşılarını tedarikinde taahhütlerine uymadığı gerekçesiyle şirkete karşı yasal yollara başvurmaya hazırlandığı belirtildi.

Reuters'ın ismini açıklamadığı bir AB diplomatına dayandırdığı haberine göre, dün Brüksel'de yapılan toplantıda Avrupa Komisyonu AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlatma niyetini ortaya koydu.

Sözkonusu diplomat AB devletlerinin katılıp katılmayacağına kendilerinin karar verecekleri bu hukuki girişimin amacının şirketin Haziran sonuna dek teslim etmeyi taahhüt ettiği dozların güvenceye alınması olduğunu söyledi.

AstraZeneca Ocak ayında yaptığı açıklamada daha önce AB'ye yılın ilk çeyreğinde tedarik etme sözünü verdiği 300 milyon doz hedefine ulaşamayacağını, bunun nedeninin Belçika'daki fabrikada yaşanan teknik sorunlar olduğunu duyurmuştu. AstraZeneca yılın ilk çeyreğinde AB'ye taahhüt ettiği 300 milyon dozun yalnızca yüzde 40'ını teslim edebileceğini bildirmişti.

AB yetkilileri şirkete taahhütlerine uyarak İngiltere'deki tesislerinde üretilen dozları göndermesi çağrısında bulunmuş, bu da Londra ile Brüksel arasında "aşı savaşı" diye nitelenen gerilimi tırmandırmıştı.

AstraZeneca ise İngiltere ile yapılan sözleşmenin bağımsız olduğunu, AB ile sözleşmesinde yer alan doz miktarının yalnızca bir "hedef" olduğunu "taahhüt" anlamına gelmediğini savunmuştu.

AB bu gelişmelerin ardından AB dışına aşı ihracatını sıkılaştırmıştı.