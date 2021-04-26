AB, AstraZeneca'ya aşı tedarikinde taahhüdüne uymadığı için dava açtı

Avrupa Birliği (AB) AstraZeneca şirketine koronavirüs aşısında taahhüt ettiği tedarik miktarına uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

AB Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kiryakides, Twitter'dan yaptığı açıklamada önceliklerinin aşı teslimatını güvenceye almak olduğunu belirterek "Avrupa Komisyonu bu nedenle tüm üye devletlerle birlikte AstraZeneca'ya karşı yasal işlem başlatma kararı verdi" dedi.

İngiltere-İsveç ortaklı AstraZeneca ise anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğini savundu ve davanın dayanaksız olduğunu ileri sürdü. Şirket yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine Nisan sonuna dek teslim edilen doz miktarının "öngörülerine uygun olarak" yaklaşık 50 milyon olduğunu bildirdi.

AstraZeneca Ocak ayında yaptığı açıklamada daha önce AB'ye yılın ilk çeyreğinde tedarik etme sözünü verdiği 300 milyon doz hedefine ulaşamayacağını, bunun nedeninin Belçika'daki fabrikada yaşanan teknik sorunlar olduğunu duyurmuştu.

AB yetkilileri şirkete taahhütlerine uyarak İngiltere'deki tesislerinde üretilen dozları göndermesi çağrısında bulunmuş, bu da Londra ile Brüksel arasında "aşı savaşı" diye nitelenen gerilimi tırmandırmıştı.