AB, ABD'ye karşı ticari önlemler almaya hazırlanıyor

Ekim ortasında, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Avrupa Birliği'ne ticaret organının tarihindeki en büyük tahkim kararına yanıt verme hakkını vermiş ve ABD'nin Airbus SE jetlerine ve Avrupa'nın bazı diğer ithalatına toplam 7,5 milyar dolarlık gümrük vergisi koymasına izin vermişti.

Avrupa Komisyonu Pazartesi günü yaptığı açıklamada, bloğun DTÖ'nün Boeing konusundaki anlaşmazlığının bir parçası olarak Salı gününden itibaren ABD'ye karşı önlemler almayı planladığını belirtti.

AB Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis "Ne yazık ki, en iyi çabalarımıza rağmen ABD tarafından ilerleme kaydedilmemesinden kaynaklanan anlaşmazlığa karşı, Avrupa Birliği'nin haklarını kullanacağını ve DTÖ tarafından bize verilen karşı tedbirleri uygulayacağını teyit edebiliriz." dedi.

Dombrovskis, "Elbette, müzakere sonucunda bir çözüme açığız. Her iki tarafın da gümrük tarifelerini geri çekmesi önerimiz masada duruyor." dedi. AB Komisyonu İcra Başkan Yardımcısı, "Şimdiye kadar, ABD tarifelerini geri çekmeyi kabul etmedi" diye hatırlattı.

Geçen ay, DTÖ, Avrupa Birliği'nin ABD'yle olan ticaretine sınırlı miktarda gümrük tarifesi koymasına izin verdi. Karar, örgütün aynı kararı ABD lehine alarak AB mallarına 7,5 milyar dolara varan cezalar vermesine izin vermesinden bir yıl sonra geldi.

AB ve ABD arasındaki uçak ticareti anlaşmazlığı, 2004 yılında Washington'un Airbus'a verilen devlet teşviklerini karşı 27 ulustan oluşan bloğu harekete çağırmasıyla başladı. Buna cevaben AB, ABD'yi Boeing'e sübvansiyon sağlamakla suçladı ve DTÖ'ye şikayette bulundu.

ABD'nin AB'ye karşı son ek gümrük vergisi listede havacılık sanayisine ait ürünlerin yanı sıra birçok peynir türü, zeytinyağı, portakal ve deniz ürünleri bulunuyordu.