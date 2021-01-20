AA, Muharrem İnce'nin partisinin adını duyurdu

Anadolu Ajansı, "Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020'de Sivas'tan başlattığı 'Bin Günde Memleket Hareketi'nin önümüzdeki aylarda 'Memleket Partisi' adı altında siyasi faaliyetlerine başlaması bekleniyor" iddiasında bulundu.

İnce'nin partileşmeye ilişkin kararını 5-10 gün içinde netleştirmesi, ilkbahar aylarında ise partinin kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına sunacağı ifade edildi.

Haberde, ilk etapta CHP'li 3 ismin Memleket Partisine katılacağı, bu sayının daha sonra artabileceği belirtildi. İYİP kurucuları arasında yer alan ancak daha sonra istifa eden emekli Kurmay Albay Ali Türkşen'in de İnce ile beraber hareket edeceği ifade edildi.