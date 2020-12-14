AA, Coca Cola'nın 400 TL'lik yardımını böyle haberleştirdi

Coca Cola'nın sektördeki 1500 kişiye 400 liralık alışveriş çeki dağıtacağına dair haberine "Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği" başlığı atan Anadolu Ajansı tepki çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Şu başlığı okuyanlar 'büyüksün reyiz, çok yaşa reyiz' diye naralar atacak ama o parayı dağıtan COCA COLA ve sadece gıda-market zinciri çalışanlarına dağıtılacak. 'Kahrolsun İsrail' diye bağırarak sokaklara Cola, Fanta döken sığırlar gene dumur olacak" diye yazdı.

Bir başka kullanıcı ise "Coca Cola, 1500 kişiye alışveriş çeki verecekmiş. Bunun haberini bile yapmanız ayıp!" diye tepki gösterdi.

AA'ya Twitter'dan tepki gösteren bir kullanıcı da "Anadolu Ajasının sanki herkese böyle bir yardım yapılacak gibi attığı bu bu algı, utanç haberinin içeriği şöyle: Bir ABD firması olan Coca Cola, Türkiye'de zor durumda olan 1500 kişiye 400'er TL alışveriş çeki verecekmiş" diye yazdı.

Yeme-içme sektörü çalışanlarına 400 liralık alışveriş çeki desteği https://t.co/MNyFN7RqzU — AA FİNANS (@aa_finans) December 14, 2020

TÜRES'in konuyla ilgili açıklamasını haberleştiren AA, haberinde "Salgının Türkiye'de etkili olduğu ilk dönemde Coca-Cola, Kızılay ve Ahbap Derneği iş birliğinde sektör çalışanlarına destekte bulunan TÜRES, pandemiden en çok etkilenenlerin başında gelen yeme-içme sektörüne yeniden destek verme kararı aldı. Bu kapsamda, sadece paket servis yapılabilen ikinci dalgada, Coca-Cola Türkiye ve Kızılay iş birliğiyle 1.500 TÜRES üyesine ve sektör çalışanına 400 liralık market alışveriş çeki dağıtacak" ifadelerine yer verdi. Haberde TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl'ün de bu katkıdan ötürü Coca-Cola'ya teşekkür ettiğine de değinildi.