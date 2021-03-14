AA: Cerablus ve Bab'a balistik füzeyle saldırı düzenlendi

Anadolu Ajansı (AA), Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füzeyle saldırı düzenlendiği haberini geçti.

Ajansa göre Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesislerinin yer aldığı ve çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamaların meydana geldiği kaydedildi.

AA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırının Halep'te Suriye hükümeti kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldığını ileri sürdü.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede maddi hasar meydana geldiği iddia edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, "Fırat Kalkanı Harekatı" bölgesinde yer alıyor.