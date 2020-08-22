AA bu sefer güldürdü

"Taksim'de doğalgaz bulundu" Anadolu Ajansı'nın 2013 yılında yayımladığı bir haberin başlığı buydu. 1 Nisan 2013 tarihli haber "İstanbul'da yayalaştırma projesi kapsamında yapılan kazılar sonucunda, 38 milyar metreküp doğalgaz rezervi tespit edildi" spotuyla sunulmuştu.

Haberde yayalaştırma projesi kapsamında yapılan kazılarda bir parlamayla karşılaşıldığını, doğalgaz borusuna denk gelmiş olabileceklerini düşünen ekiplerin İGDAŞ'a haber verdiği, İGDAŞ'ın da BOTAŞ'tan bir ekip çağırarak inceleme yaptırdığı, inceleme sonucunda 38 milyar metreküp olduğu tahmin edilen bir doğalgaz rezervinin Japon bilim insanı İchi Nissan tarafından duyurulduğu yazılıyordu.

1 Nisan şakasında bir Japon: İçi Nissan

Haber basitçe bir 1 Nisan şakasıydı.

Japon bilim insanının fazlasıyla uydurma görünen adı da basitçe 2 Nisan olarak okunuyordu. (Ertesi gün AA'nın yayımladığı devam haberinde söylendiğine göre ichi japonca bir demekti. Yani Japon bilim insanının tam adı da 1 Nisan'dı)

Erdoğan'ın Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi hakkındaki açıklamalarının ardından keşfedilen AA haberi bir süre çeşitli muhalif haber siteleri için alay konusu oldu.

Bu sefer AA'nın (2013'teki!) editör kadrosunun mizah anlayışı, 7 yıl sonranın muhalif habercilerini fena tongaya düşürmüştü.

Ya da daha doğrusu, arada geçen 7 yılda ülke "şaka gibi" gelen öyle şeyler görmüştü ki, AA'nın bu şakasını ciddiye almamak zorlaşmıştı.