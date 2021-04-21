AA: ABD, Türkiye'yi F-35 programından çıkardı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Türkiye'nin F-35 programından resmi olarak çıkarıldığına ilişkin Ankara'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklama yapan ve adı belirtilmeyen ABD'li savunma yetkilisi bildirimin nasıl gerçekleştirildiğine dair detay vermedi.

Türkiye, F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'na (JSF) Ortak Mutabakat Zabtı ile ortak üretici olarak katılmıştı.

Programın katılımcıları Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Hollanda, Avustralya, Danimarka, Kanada ve Norveç'ten oluşuyordu. Türkiye ilk etapta 100 adet F-35A uçağı almayı taahhüt etmişti.

Pentagon Sözcüsü Yarbay Thomas Campbell, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı F-35'lerin üretimindeki katılımının 2021 ve 2022 yıllarında giderek daha da azalacağını söylemişti. Türkiye uçak için 1005 parça üretiyordu. Türk firmalarının da bu üretime katılımı büyük oranda askıya alınmıştı. ABD'nin Aralık 2020 itibarıyla bu parçalar için yeni tedarikçiler bulduğu ortaya çıkmıştı.