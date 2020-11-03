91. saatte Rıza Bey Apartmanı enkazında bir bebeğe canlı ulaşıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Rıza Bey Apartmanı enkazından bir bebeğe canlı ulaşıldı" açıklamasını yaptı.



Soyer paylaşımında, "Rıza Bey Apartmanı enkazından hepimizi heyecanlandıran haber var. Kurtarma ekipleri bir bebeğimize canlı ulaştı. İnşallah sağ salim çıkarılacak. Umutla bekliyoruz." ifadesini kullandı.