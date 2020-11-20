9 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı saat 20.00 itibariyle başladı. Yasak yarın sabah 05.00'te sona erecek.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında uygulanacak tedbirler, 20 Kasım 2020 tarihi itibariyle başladı. Tüm illerde cumartesiden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde, 20 yaş altı kişiler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki yurttaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Sokağa çıkma yasağının ilk uygulaması Cumartesi akşamı saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar yapıldı.

Sokağa çıkma yasağı 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek.