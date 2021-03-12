9 kişi öldü, AKP'nin aklına yeni geldi... 'Biraz geç kalmadınız mı?'

13 Aralık 2018'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz İstasyonu'nda, Konya'ya giden yüksek hızlı trenle (YHT) aynı güzergahta yol kontrolü yapan bir kılavuz trenin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirmiş, 47 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından sözkonusu hat üzerinde ve projesi kapsamındaki Sincan-Kayaş hattı, Ankara-Eskişehir ve Ankara-İstanbul YHT hatlarının ara bloklarında da elektronik sinyalizasyon sisteminin bulunmadığı ortaya çıkmıştı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın "Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Oda Raporu" 2019 yılı çalışmasında da sinyalizasyon eksikliğine işaret etmişti. TMMOB ile KESK'e bağlı Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) yöneticileri bir araya gelerek ortak bir basın toplantısı düzenlemiş ve "Söz konusu sinyalizasyonun devrede olmaması, hatlar üzerindeki trafiğin manuel haberleşme yoluyla yönlendirilmesini zorunlu kılması faciaya davetiye çıkarmıştır" açıklaması yapılmıştı.

Sendika ve odalar demiryolu ulaşımında elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimlerinin karşılanması talebiyle çok sayıda rapor yayımladı.

Böyle hayati eksiklerin yaşandığı TCDD'de bir de usulsüzlükler yaşanmış, Sayıştay raporlarına da yansıyan bu usulsüzlükler sonrası bu sürece karşı çıkan sendika üyesi emekçiler sürgüne yollanmıştı.

'Biraz geç kalmadınız mı?'

Elektrifikasyon ve sinyalizasyon eksiklikleri yıllardır tamamlanmamışken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılında devreye alınması planlanan sinyalizasyon sistemiyle ilgili bilgi verdi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in "ölümlü kazalara davetiye çıkaran sinyalizasyonsuz tren yolu hatları"yla ilgli önergesini yanıtlayan Bakan Karaismailoğlu, tren yollarında bu yıl 1030 kilometrelik hat üzerinde sinyalizasyon sistemi kurulacağını açıkladı. Karaismailoğlu, sinyalli hat uzunluğunun 6 bin 828 kilometreye ulaştığını belirtti.

Ulaştırma Bakanına, "Şayet sinyalizasyon sistemi kazadan önce yapılmış olsaydı belki de o kazada hayatını kaybeden 9 kişi bugün yaşıyor olacaktı. Biraz geç kalmadınız mı?" diye soran Gürer, sinyalizasyon sistemlerinin farklı firmalarca karşılanmasının farklı yazılım ve donanımlara sahip olması bakımından yol açabileceği zorluklara da işaret etti.

'Son 15 günde 7 tren yoldan çıktı'

soL'a konuşan BTS Başkanı Murat Oral da, sinyalizasyon eksikliğinin tamamlanması gerektiğini söyledi. "Son 15 günde 7 trenimiz yoldan çıktı" diyen Oral, özelleştirme sonucu bakım-onarım yapılmasının şirketlere verilmesinin de kazalara neden olduğunu dile getirdi.

Oral şöyle konuştu:

"Demiryolculukta en önemli kriter güvenliktir. Güvenliğin üst seviyede olması için kurumun, çalışanların ve örgütlerinin birlikte hareket etmesi gerekir. Öncelikle bu yapılmıyor. Bunu yapmaz, bilimsel önerileri dikkate almazsanız gider kaza yaparsınız. Son 15 günde 7 trenimiz yoldan çıktı. Bunun ilk sebebi özelleştirme. Neden? Hat bakım-onarımını, sinyal yapımını özel şirketler yapıyor, eskiden demiryolları yapardı.Demiryolları çift hat işletmeciliğine de mutlaka geçmelidir. Tek hat işletmeciliği hâlâ çoğunluktadır, hâlâ sinyalizasyonu olmayan hatlar vardır. Bugüne kadar yapılmaması eksiklik ama tamamı yapılmalı. Ankara'da örneğini yaşadık, 9 cana mal oldu. Bizim sendika faaliyetlerimiz engelleniyor, üyelerimize sürgün yapılıyor. Bunlar da genelde buralarda çalışan, trafiği yöneten, tren süren insanlar. Bunları sürgün ederseniz de kazaya meyilli hale getirirsiniz"