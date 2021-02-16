9 ilde eğitime ara, meteorolojiden fırtına uyarısı

Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Giresun, Çorum, Isparta ve Bartın ile Konya'nın Çeltik, Sarayönü, Seydişehir, Bozkır, Yunak ve Doğanhisar ilçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği ve uzaktan eğitimle devam edileceği belirtildi.

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda çok sayıda kente sarı ve turuncu uyarı bulunuldu. Meteoroloji'nin açıklamasına göre bugün İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam edecek. İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar bekleniyor. Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.