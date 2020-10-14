89 yaşında kanserli hasta ikinci kez Covid-19'a yakalandı ve öldü

Hollanda’da 89 yaşında bir kadın bir kez Covid-19 geçirdikten sonra yeniden hastalığa yakalandı ve bu ikinci enfeksiyonda hayatını kaybetti.

Salgının ilk günlerinden bu yana tüm dünyada ikinci kez SARS-CoV-2 enfeksiyonu 23 vaka için doğrulanmış durumda. Bu sayı çok yüksek sayılmıyor ama hastalığı geçirenlerde "kalıcı bağışıklık" oluşması konusunda olumsuz bir veri oluşturuyor.

Hollanda’da yeniden enfeksiyon sonucu ölüm bir ilk olarak görülüyor. Öte yandan, kemik iliği kanseri olan ve kemoterapi (kanser için kimyasal tedavi) altındaki 89 yaşında hastanın oldukça özel durumu olduğu görülüyor.

Hollanda'dan bir grup araştırmacının bildirdiğine göre 2020 yılı başlarında Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan kadın 5 günlük tedavi sonrasında taburcu edilmişti. "Kalıcı yorgunluk" dışında belirtiler tamamen ortadan kalkmıştı. Bundan yaklaşık 2 ay sonra hasta yeni bir kemoterapiye başladı. Kemoterapinin başlamasından sadece iki gün sonra, ateş, öksürük ve nefes darlığı geliştirdi ve yeniden hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs için yapılan PCR testi pozitif çıkarken bundan 4-5 gün sonra yapılan antikor testlerinin sonucu negatif oldu. Yani 2 ay önce hastalığa yakalanmış ve atlatmış olan hasta, bağışıklığı sağlayan antikorları geliştirememiş durumdaydı.

Kemoterapi bağışıklık sistemini alt üst etmiş olmalı

Öte yandan, Hollanda'da gözlenen bu vaka genelleştirilmek için çok uygun görünmüyor. Hekimler, yaşın yanı sıra kemik iliği kanseriyle mücadele eden ve bu sırada bünyesi için ayrıca ağır sonuçları olan bir ilaç tedavisi gören hastanın bağışıklık sisteminin zaten genel olarak çökmüş olacağı görüşünde. Gerçekten de kemoterapinin kendisi bağışıklık sistemini alt üst eden bir faktör. Kemik iliği kanseriyle ilgili detaylar araştırmacılar tarafından verilmiş değil ama etkin olduğu kan hücrelerine bağlı olarak bu da özel bir olumsuzluk olarak not edilebilir. Bu durumun herhangi bir enfeksiyonla değil de Covid-19 ile sonuçlanması hakkında görüşüne başvurduğumuz bir uzmansa bunun olasılık olarak daha yüksek görülebileceğini, şu anda yaşam alanlarımızda en yaygın hastalık yapıcı mikrorganizmanın Koronavirüs olduğunu hatırlattı.

Hastayla ilgili verilen bilgiler arasında bir diğer önemli noktaysa ikinci enfeksiyonda gözlenen virüslerin ilkinden farklı olması.

Bu durum, hastanın ilk enfeksiyonda yüklendiği virüsün saklanması sonucu değil yeni bir bulaşmayla hastalandığını gösteriyor.

Araştırmacı ekibin her iki enfeksiyonda alınmış test örneklerine ulaşabildiği ve buna göre örneklerdeki virüsün genetik yapısında "in vivo" evrimle (canlı organizmanın içinde -burada hasta kadında- gerçekleşen evrim) açıklanamayacak farklılıklar görüldüğü bildiriliyor.

Ağustos ayı sonlarında Hollanda'daki ilk SARS-CoV-2 enfeksiyon vakalarını bildirdiği söylenen virolog Marion Kopmans, virüsün birkaç suşunun genetik kodda farklılık gösterdiğini, böylece vakanın bir yeniden enfeksiyon olduğunun teyid edildiğini açıkladı.