'8,5 milyon öğrenci cep telefonundan derse katılmaya çalıştı, 6 milyon öğrenci ona da ulaşamadı'

AKP'nin salgının başından bu yana eğitim alanında neden olduğu kaos tüm hızıyla sürerken, dikkat çeken veriler gündeme gelmeye devam ediyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, MEB istatistiklerine göre öğrencilerin yüzde 9’unun EBA’ya girerken tablet, yüzde 29’unun bilgisayar kullandığını, öğrencilerin yüzde 62’sinin ise dersleri küçük cep telefonu ekranından takip etmeye çalıştığını dile getirdi.

Adıgüzel, “Mart 2020-Ocak 2021 tarihlerini kapsayan dönemde, 8,5 milyonu aşkın öğrenci derslere cep telefonundan katıldı. Bilgisayar veya tablet ile EBA’ya giriş yapanların oranı ise yüzde 38’de kaldı. İnterneti ya da cihazı olmadığı için EBA’ya hiç giriş yapamayan 6 milyona yakın öğrencinin varlığı bir tarafa, EBA’ya giriş yapabilen öğrencilerin de yüzde 62’si de küçük cep telefonu ekranından derslerini takip etti. Aynı hanedeki 3-4 öğrencinin bir cep telefonunu paylaşmak zorunda olduğu bir ortamda, öğrenciler küçücük bir ekrandan, sınırlı mobil internet ile eğitimden ne kadar verim alabilmiştir?" diye sordu.

Yapılan açıklamada uzaktan eğitimdeki tabloyu gözler önüne seren şu verilere yer verildi:

Türkiye’de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin 881 öğrenci bulunuyor. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen sayısı ise 1 milyon 117 bin 686.

Pandeminin ilk ortaya çıktığı 2020 Mart ayında, 30-40 bin kişinin erişimi sağlanan Eğitim Bilişim Ağı‘nın (EBA), Haziran ayında 300-400 binlere ve Eylül ayında ise ancak 1 milyon canlı kapasiteye ulaştı. EBA’da günlük yaklaşık ders kapasitesi son olarak 3 milyon olarak açıklandı.

21 Eylül 2020 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında EBA’yı kullanan öğrenci sayısı 12 milyon 459 bin, EBA’yı kullanan öğretmen sayısı ise 962 bin olarak açıklandı. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin öğrenci olduğu düşünüldüğünde, bu dönemde 6 milyona yakın öğrenci EBA’yı kullanamadı.

23 Mart 2020 – 22 Ocak 2021 tarihlerini kapsayan daha geniş dönemde ise 13 milyon 793 bin öğrencinin EBA’yı kullandığı belirtilmektedir. Ancak bu öğrencilerin kaçının online eğitime düzenli olarak, öğrenme ortamına uygun fiziki koşullarda devam ettiğine yönelik bir veri paylaşılmadı.

23 Mart 2020 – 22 Ocak 2021 tarihleri arasında öğrencilerin yüzde 62’si EBA’ya giriş için cep telefonu kullanırken, bilgisayarla EBA’ya giriş yapan öğrencilerin oranı yüzde 29, tablet kullananların oranı ise yüzde 9’da kaldı. Yani 8,5 milyonu aşkın öğrenci derslere küçük cep telefonu ekranından katılmaya çalıştı.

Öte yandan, MEB tarafından bilgi edinme başvurusu ile gelen yanıtta 2 Şubat tarihi itibariyle uzaktan eğitim sürecinde evinde TV, tablet bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrenciler için dağıtılacağı açıklanan 500.000 tablet bilgisayarın dağıtımının tamamlandığı, Şubat ayı içeresinde de 100.000 adet daha tablet bilgisayar dağıtımı planlandığı belirtilmiştir.

MEB'e göre sorun yok

Salgının başından bu yana öğrencilerin eğitim hakkını gasp eden iktidar, milyonlarca öğrencinin eğitim sürecinin tamamen dışında kalmasını önleyici adım atmaktan kaçmaya devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı bir soru önergesine verdiği yanıtta, öğrencilerin yarısının EBA'ya hiç girmediğini, girenlerin de haftada ortalama 2 kez girdiğini itiraf etmiş, ancak öğrencilerin mağdur olmadığını savunmuştu.