81 kişinin alınacağı işe 16 bin 848 başvuru yapıldı

Harran Üniversitesi’nin (HRÜ) 81 işçi alımı için 8 Aralık’ta yayımladığı iş ilanına 4 günde 16 bin 848 kişi başvurdu. ANKA'nın haberine göre, işe alınacaklar, dün üniversitenin YouTube üzerinden yaptığı canlı yayın ile noter huzurunda kurayla belirlendi.

İlana göre; 53 hasta bakımı ve temizliği görevlisi, 25 temizlik görevlisi ve eski hükümlü kadrosu olarak da 3 temizlik görevlisi işe alındı.

Alınacak işçi sayısının 208 katı fazla başvuru yapılması Şanlıurfa'daki işssizliğin boyutlarını ortaya koydu. Şanlıurfa'da geçici olarak görevlendirilecek 100 şoför alımı için 15 Aralık'ta da 7 bin kişi başvurmuştu.