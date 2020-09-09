81 ilde Covid-19 denetimi yapılacak

İçişleri Bakanlığı Covid-19 Tedbirleri kapsamında yarın yapılacak denetimlerle ilgili 81 İl valiliğine genelge gönderdi.

Denetimlerde valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri de yer alacak.

Genelgenin ilgili bölümü şöyle: