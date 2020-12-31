80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı yılbaşı nedeniyle hafta sonu kısıtlamasıyla birleştirilen 80 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı.
Bugün 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak pazartesi günü sabah saat 05.00’te sona erecek.
80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin detaylarsa şöyle:
- Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’de başlayacak. 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günleri devam edecek ve yasak 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek. Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
- 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce uygulanan usul ve esaslar, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak.
Marketler açık ancak içki satışı yapılmayacak
- Kısıtlamada marketler açık olacak ancak içki satışı yapılmayacak. Tekel bayileri kısıtlama süresince kapalı olacak.
- Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek.
- Kısıtlama boyunca restoran ve lokantalar mesailerine devam edecek. Saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis yapılabilecek.
- Kısıtlama süresince fırınlar da açık olacak. İşletmeler ruhsatlarında yazan çalışma saatleri içerisinde ekmek ve unlu mamul üretimine devam edecek.
Çiçek satışı evlere servisle çalışacak
- İlk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde sadece çiçek satışı yapan iş yerleri 10.00-17.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.
Sokağa çıkma yasağına 'cuma namazı' ayarı
- Sokağa çıkma kısıtlamasına karşın yarın cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlar, il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilecek.
Yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yasak
- Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.
- Otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı eğlencesi yapılamayacak. Saat 22.00’den itibaren restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında hiçbir şekilde müzik yayınına izin verilmeyecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan müşterilerin, kalabalık şekilde bir araya gelmemeleri için tedbirler alınacak.
- Bugün saat 21.00’den 1 Ocak saat 10.00’a kadar il ve ilçe merkezlerinde toplanma ve kutlama alanları olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turist girişleri de yasak olacak.
- Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.