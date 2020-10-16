8 yaşındaki çocuk işçi kamyon altında kalarak yaşamını yitirdi

İstanbul Bağcılar’da, arabaların camını silmek için trafik ışıklarında bekleyen 8 yaşındaki çocuk, bir kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

DHA’da yer alan habere göre, kaza saat 11.00 sıralarında Bağcılar Birlik Caddesi'nin Çiftlik Meydan bağlantısındaki trafik ışıklarında meydana geldi. İddiaya göre kamyon sürücüsü Murat K. trafik ışıklarından hareket ettiği sırada orada bekleyen 8 yaşındaki Bakri Ancilini isimli çocuğu fark etmedi.

Trafik ışıklarında cam silmek için bekleyen Bakri Ancilini bir anda kamyonun altında kaldı. 8 yaşındaki çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.