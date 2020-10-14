8 ülke ortak Ay keşif mutabakatı imzaladı

NASA, 8 ülkenin Ay keşif faaliyetlerine ilişkin Artemis Mutabakatı adı verilen anlaşmayı imzaladığını duyurdu.

NASA'nın Artemis adlı Ay programından esinlenerek adlandırılan mutabakat, Ay'da faaliyet yürütecek devletlerin çatışmasını engellemek amacıyla, gelecekte kurulacak olan ay üslerini çevreleyecek "güvenli bölgelerin" kurulmasını ve özel şirketlerin Ay'da maden kaynaklarına sahip olabilmesini öngören uluslararası uzay yasasının geliştirilmesini amaçlıyor.

Dün yapılan yıllık uzay konferansının ardından imzalanan çok taraflı mutabakatı imzalayan ülkeler arasında ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Lüksemburg, İtalya, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor

NASA yöneticisi Jim Bridenstine, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm ülkelerin üzerinde anlaşabileceği bir davranış normları bütünü oluşturmaya çalışıyoruz. Bridenstine, mutabakatın, ay ve diğer gök cisimlerinin ülkelerin mülkiyetine dahil olamayacağını bildiren 1967 sözleşmesiyle uyumlu olduğunu kaydetti.

Bridenstine, "Dış Uzay Anlaşması'nı insanlık tarihindeki en geniş, en kapsayıcı, en büyük insanlı uzay uçuşu koalisyonunun oluşturulması için yürütüyoruz" diye konuştu.

NASA'nın on milyarlarca dolar maliyetli olması beklenen programı, Ay yüzeyine insanın varması öncesinde robot gezgin gönderilmesini amaçlıyor. NASA, aynı zamanda Ay yörüngesinde yer alacak olan Ay Geçidi adlı uzay istasyonu inşa etmeyi planlıyor.