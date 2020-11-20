8 Milyon TL'ye yenilenmişti, Erdoğan'ın yardımcısı beğenmedi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM'ye önerge vererek Fuat Oktay'a, “TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek döneminde 8 milyon liraya yaptırılan konutu beğenmediğiniz ve yeniden tadilat yaptırdığınız doğru mudur? Bu tadilatın tutarı nedir?” diye sordu. Hakverdi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı reçeteden bahsederek, krizin geldiği boyutu gözler önüne sermiştir. Bu reçete dar gelirli vatandaşa yazılacaktır. Kamudaki israf ise toplumun vicdanını yaralamaktadır” dedi. Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede de şu soruların yanıtını istedi:

TBMM Başkanlık Konutu olarak kullanılan konutun tarafınıza tahsis edilmesini istediğiniz doğru mudur? Doğruysa hangi ihtiyaca karşılık bu talepte bulunulmuştur?

Cemil Çiçek döneminde 2014 yılında yapılan ve 8 milyona liraya mal olan, 750 metrekare oturum alanına ve yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip, üst katının cephesi ahşap lambri, diğer katları küfeki taşı ile kaplı, zemin kaplamalarında İznik çinisi bordürler, mermerler ve halı; tavanlarında ise ahşap oyma desenler kullanılan konutu beğenmediniz mi? Bugünlerde yeniden milyonlarca para harcayarak tadilat yaptırdığınız doğru mudur? Doğru ise bu tadilat ne kadar mal olmuştur?

TBMM Başkanının Başbakanlık konutuna geçtiği doğru mudur? Doğru ise ne zaman ve hangi ihtiyaca karşılık bu konuta geçmiştir? Başbakanlık konutuna geçerken herhangi bir tadilat yapıldı mı? Bu tadilatın tutarı nedir?