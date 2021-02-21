8 milyon lira değerinde kaçak puro ele geçirildi

İstanbul'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasadışı yollardan puro sokulduğu ve piyasaya sürüleceğine ilişkin bilgi alması üzerine konuya ilişkin takip başlattı.

İHA'da yer alan habere göre, ekipler, istihbarat çalışmaları ve 1 aylık fiziki takip neticesinde puroların, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki büfelerde satıldığını tespit ederken, puroların Başakşehir'de bir depoda tutulduğu ve dağıtımın buradan yapıldığı belirlendi.

Çalışmaların ardından ekiplerin, Başakşehir'deki depoya düzenlediği operasyonda iki şahıs gözaltına alındı.

Depoda yapılan arama neticesinde, çeşitli aromalarla zenginleştirilmiş versiyonları bulunan, piyasa değeri 8 milyon TL olduğu belirlenen 80 bin paket puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.