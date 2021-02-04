8 Mart'ta kadınlara su satmamak ayrımcılık değilmiş...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), geçen yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara su satmayan markete ceza vermedi.
E. Y., “8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılmak üzere Kadıköy’de Efe Gıda Kuruyemiş isimli marketten su almak istediğinde kendilerine su satılmadığını” belirterek TİHEK’e başvurmuştu.
E. Y. başvurusunda, “Siyasi ve felsefi görüş ile cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğradığı” belirtti.
Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, TİHEK Kurul Kararı’nda, kadınlara su satmayan marketin siyasi ve felsefi görüş temelinde ayrımcılık yapmadığı öne sürülerek, oy çokluğuyla “Ayrımcılık yasağı ihlali yapılmadığına” karar verdi.