8 Mart'ta eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir ayrı yaşadığı eşi Mustafa Yıldız tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bıçaklanarak ağır yaralanan 43 yaşındaki Hatice Yıldız, hastaneden 15 Mart'ta taburcu edildi.

AA'da yer alan habere göre, dün gece aniden fenalaşan Hatice Yıldız, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hatice Yıldız'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

44 yaşındaki Mustafa Yıldız, boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları eşi Hatice Yıldız'ın Şelale Mahallesi'ndeki evine gitmişti. Mustafa Yıldız, eşini karnından ve göğsünden, engel olmaya çalışan 18 yaşındaki oğlu F. Yıldız'ı da sırtından ve karnından bıçaklayarak yaralamıştı. Arbede sırasında 14 yaşındaki kızları A. Yıldız kendisini korumaya çalışırken cam kırıklarının elini kesmesi sonucu hafif yaralanmıştı. Polis merkezine teslim olan Mustafa Yıldız tutuklanmış, anne ile oğlu tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.