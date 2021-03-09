8 Mart'a bu koşullarda girdiler: Fabrikada sorgu odaları

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki Adin Oto Donanım'da (Adient) Öz Çelik İş Sendikası’nda örgütlenen yaklaşık 200 işçi geçen hafta ücretsiz izne çıkarıldı. İŞKUR ise firmaya işçi gönderdi. Adient işçileri, Renault, Ford ve Opel gibi otomobil firmaları için koltuk üretimi yapıyor. Amerikan firması olan f­abrikada yaklaşık 1700 çalışan var. Çoğunluk kadın işçilerden oluşuyor.

İşçiler, “200 kadrolu işçisini izne çıkaran fabrika yönetiminin imdadına İŞKUR yetişti ve mevzuatına aykırı bir şekilde 200'e yakın kursiyer işçiyi Adient'e yolladı. İŞKUR böylece sendikal örgütlenme çalışmasının karşısında yasadışı bir tutum alan patronun yanında yer almış oldu. Bandırma şubesindeki İŞKUR yönetimi bilmiyorsa, biz hatırlatalım: Ücretsiz İzin hakkını kullanan işveren İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlanamaz” diyorlar.

Cumhuriyet'te yer alan haberde işçiler fabrikadaki durumu şöyle anlatıyor:

“İşveren pandeminin en ağır döneminde dahi fabrikayı tam gaz çalıştırdı. Sendikanın adını duyar duymaz ise pandemi gerekçesiyle ücretsiz izinler başladı. Yaklaşık bir haftadır fabrikamızda sorgu odaları kuruldu. Yönetici erkekler, kendilerini devlet ilan etmiş, fabrika içerisinde polis ve savcı rolünde bizleri sorguluyorlar. Sorgu odalarına çekilip, çapraz sorgu altına alınıyoruz. 'Üye misin?', 'Her türlü bilgin elimizde' gibi soru ve cümleler ile başlayan sorgucu erkekler, bir süre sonra işi cadı avına vardırıyor. Maalesef 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne bizleri köleleştirmek için and içmiş bir patronun saldırıları altında giriyoruz.

'Üye değilim' dahi deseniz, onlar isim istiyor. Üye olmayan birçok kadın arkadaşımız da bu odalarda sorguya çekiliyor. Bizler de anayasal hakkımız sendikalı olma özgürlüğünü kullanabilmek için tüm baskılara karşın mücadelemizi sürdüreceğiz.”