8 Mart gözaltılarına tutuklama talebi

8 Mart Kadın Platformu’nun çağrısıyla İstanbul’da Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi'nde yapılan 8 Mart mitingine gökkuşağı bayraklarının alınmamasını protesto eden 9 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Platform gözaltılara ilişkin yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınan arkadaşlarımız adliyeye götürüldü. Bizler de bu yasaklarda olduğumuz her yerden #SiziBırakmayacağız demeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Kadıköy Kaymakamlığı, gözaltına alınanların "polise mukavvemetten" dolayı gözaltına alındığını iddia etti. Ancak 8 Mart Kadın Platformu'ndan söz konusu açıklamaya ilişkin yapılan paylaşımda, "Kadıköy Kaymakamlığının paylaşmış olduğu açıklama tamamen yalan dolandır! Arkadaşlarımız mukavemet esnasında değil, taksiyle evlerine dönmeye çalışırken önleri kesilip işkenceyle gözaltına alınmıştır" denildi.

Gözaltına alınanlar arasında bir tane de foto muhabir bulunuyordu.