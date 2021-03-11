8 Mart eylemi sonrası gözaltına alınan kadınlar serbest bırakıldı

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 8 Mart eylemi sonrası gözaltına alınan kadınların serbest bırakıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Gözaltındaki 18 kadından yaşı küçük olan bir kadın ayda bir imza kontrolü tedbiri ile serbest bırakıldı. 4 kadın imza ve yurt dışı çıkış yasağı, diğer kadınlar yalnızca yurt dışı çıkış yasağı tedbiri uygulanması talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi" denildi.

Taksim'de yapılan 8 Mart eylemi sonrası kadınlar evleri basılarak gözaltına alınmıştı.