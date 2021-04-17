8 kişiyi öldüren FedEx saldırganının kimliği belirlendi

ABD’nin İndianapolis kentindeki FedEx şirketine ait tesiste 8 kişiyi öldüren saldırganın şirketin eski bir çalışanı olan 19 yaşındaki Brandon Hole olduğu açıklandı.

Haber Merkezi

ABD’nin İndianapolis kentinde kargo ve lojistik şirketi FedEx’e ait bir tesise düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Yerel kaynaklar, saldırganın otomatik silahla ateş açtığını ve saldırının ardından intihar ettiğini kaydetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, FedEx saldırganının kimliğinin belirlendiği duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, İndianapolis Polisi Cezai Soruşturma Komiser Yardımcısı Craig McCartt, FedEx tesisine silahlı saldırı düzenleyen kişinin 19 yaşındaki Brandon Hole olduğunu açıkladı. McCartt, "FedEx yetkilileri, Hole'un şirketin eski bir çalışanı olduğunu ve en son 2020'de çalıştığını doğruladı. Saldırganın kimliğini kısa bir süre önce tespit ettik, şu an saldırının nedenini bulmak için çalışıyoruz fakat henüz bulamadık" ifadesini kullandı.

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