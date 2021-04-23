8 ilde Thodex operasyonu: 78 kişi aranıyor

Thodex kripto para borsasında vurgun iddiası sonrası bugün operasyon düzenlendi, 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haber Merkezi

Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kripto para vurgununa ilişkin 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 

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