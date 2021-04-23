Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kripto para vurgununa ilişkin 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
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Haber Merkezi
8 ilde Thodex operasyonu: 78 kişi aranıyor
Thodex kripto para borsasında vurgun iddiası sonrası bugün operasyon düzenlendi, 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Merkezi
Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Kripto para vurgununa ilişkin 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.