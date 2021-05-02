8 aylık hamile eşini öldüren Ramazan Menek tutuklandı

Konya'da 8 aylık hamile eşi Tuba Menek’i öldüren 22 yaşındaki Ramazan Menek sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Çiftin 2 yaşındaki kızı devlet korumasına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi.

30 Nisan Cuma gecesi Konya'nın Karatay ilçesinde Ramazan Menek ayrı yaşadığı eşi Tuba Menek’in evine gidip bıçaklayarak öldürmüştü. 8 aylık hamile olan Tuba Menek’in cenazesi dün kaldırıldı.

Cezaevinden tahliye olup eşini öldürdü

DHA'nın aktardığına göre Ramazan Menek, dün öğle saatlerinde kızı ile birlikte olayın meydana geldiği eve geri gelince polisler tarafından yakalandı. Ramazan Menek, bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ocak ayında Tuba Menek'i bacağından bıçakla yaralayan Ramazan Menek'in, 28 Nisan günü eşinin şikayetinden vazgeçmesi üzerine cezaevinden tahliye olduğu belirtildi.