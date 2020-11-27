8 ayda 85 bin 913 iş yerine kilit vuruldu

Cumhurbaşkanlığı 2021 Yılı Bütçe Teklifi’nin görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 yılına göre 886 milyon TL artırılarak 4 milyar 39 milyon 453 bin TL’ye ulaşan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 386 milyon TL’sinin Cumhurbaşkanlığı ofisleri bütçesine aktarılacağını bildirdi.

Oktay'dan lüks Mercedes'ine dair açıklama: Devletin temsili

Oktay'ın toplantıya geldiği lüks makam aracına ilişkin HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, “10 milyon liralık Mercedes ile Meclis'e geliyor, yerli arabaya binsin” sözlerini kullanması üzerine Oktay, “Ben Mercedes meraklısı, lüks yaşayan biri değilim... Devleti temsilen genel uygulama neyse ona uyarım. Popülist yaklaşımlarla şov için bisiklete de binmem. Bisiklete binmekten mutlu olurum ayrı ama şov amaçlı değil" dedi.

85 bin 913 işyerinin kapısına kilit vuruldu

Komisyonda soruları yanıtlayan Oktay, 11 Mart-22 Kasım dönemleri arasında 85 bin 913 işyerinin kapısına kilit vurduğunu açıkladı.

130 bin öğretmen ihtiyacı var ama atama yok

Öğretmen atamalarına ilişkin konuşan Oktay, öğretmen alımlarının bütçe kapsamında ihtiyaç doğrultusunda yapıldığını savundu. Oktay, “Bu çerçevede de zaten konu eğitim olunca tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bugün de aynı şey geçerlidir. 2021 yılında da yine bütçe imkanları ve ihtiyaçlar çerçevesinde yine gereken öğretmen atamalarıyla ilgili kadro ayrılacaktır” ifadelerini kullandı.

Ekim ayında yayınlanan Sayıştay raporuna göre 10 şehirde 138 bin öğretmen ihtiyacı bulunuyor.

Bütçesi 2020 yılına göre, 50 milyon TL artırılarak 422,8 milyon TL’ye yükseltilen İletişim Başkanlığı’na ilişkinse Oktay, “Devletin iletişim alanındaki çatı kurumu” olarak nitelendirdiği İletişim Başkanlığı’na ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“İletişim Başkanlığıyla alakalı eleştiriler vardı. İletişim Başkanlığı, devletimizin tüm iletişim eylem ve stratejisinin uygulanmasında sorumluluk sahibidir. İletişim Başkanlığı, kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerinde etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak görevinin gereğini yerine getirmektedir.”